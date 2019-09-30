اتهام « جونسون » بالتحرش بصحفية

لندن(صدى):

وجهت اتهامات عديدة إلى رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بملامسة صحفية بصورة غير ملائمة والتحرش الجنسي بها.

ونفى جونسون أن يكون لمس بشكل غير لائق صحفية قبل 20 عاما قائلًا : ” الشعب يهتم أكثر بأن يسمع خططي للخدمات لا ما كنت أفعله قبل 20 عاما.

وتتهم الصحفية شارلوت إدواردز، أن جونسون لمس فخذها بطريقة غير لائقة، خلال مأدبة غداء في عام 1999، عندما كان رئيس تحرير مجلة ” ذا سبيكتاتور “.

وقال رئيس الوزراء البريطاني : ” لا، أنا فقط أقول ما فعلته، ولا أنوي التحدث كثيرا في هذا الأمر، مضيفًا ” أعتقد أن ما يريد الشعب أن يسمعه، هو ما نقوم به من أجلهم ومن أجل البلد والاستثمار، وتوحيد البلد على قلب واحد “.