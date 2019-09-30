دون تأشيرة..دولة جديدة تفتح أبوابها للسعوديين

نايف السالم(صدى):

أعلنت دولة كازاخستان، اليوم الاثنين، أنها ستصدر قريبًا قرارًا بإلغاء التأشيرة المسبقة للمواطنين السعوديين للحصول عليها فور الوصول إلى المطار بالعاصمة “ نور ” ، بعد أن تم تغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور.

ويذكر أن المملكة قد أعلنت أن كازاخستان ضمن الدول الـ 49 المسموح لمواطنيها الدخول إلى المملكة بدون تأشيرة مسبقة.

وأطلقت كازاخستان نظاماً جديداً لمنح التأشيرات الإلكترونية في 1 يناير 2019 (تأشيرات السياحة) لمواطني الدول الأخرى من بينهم السعودية.

والجدير بالذكر أنه يمكن للسائح الذي حصل على التأشيرة الإلكترونية أن يستطيع دخول ومغادرة كازاخستان فقط عن طريق المطارات الدولية في كل من مدينتي نور (أستانا) وألماتي.