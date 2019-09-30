بالفيديو.. سخرية واسعة من مريم حسين بسبب حبيبها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة مريم حسين، الجدل من جديد بعد تحدثها عن حبيبها ظهورها برفقة طفل صغير في إحدى مقاطع الفيديو.

وظهرت مريم حسين في مقطع فيديو وهي تتحدث عن حبيبها، وسط مطالبات من المتابعين بالكشف عن هويته، مؤكدة أنها ستكشف عنه قريبًا.

كما صدمت الجمهور بعد ظهورها برفقة طفل صغير لم تُعلن عن هويته، ولكنه شعر بالارتباك والخجل أمام الكاميرا حتى قال بلكنة أجنبية «سلام»، ما أثار ضحك الفنانة في الفيديو، ثم قبلها الطفل.

وحقق مقطع الفيديو تفاعل كبير من قبل المتابعين، وسط موجة عالية من السخرية والانتقادات من أمر حبيبها الذي عاد من جديد.