هطول الأمطار على مناطق متفرقة بمكة وانقطاع الكهرباء بـ« الكامل »

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، من هطول الأمطار بغزارة على عدد من المناطق بالمملكة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن أجزاء متفرقة من محافظة الكامل بمكة المكرمة تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة؛ موضحًا أنه تم انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحياء؛ إثر الأمطار.

كما حذر من هطول أمطار على أجزاء من العاصمة المقدسة ومحافظة رابغ ومركز البيضاء.