«مبادرة تحفيز تقنية البناء» 5 آليات لحصول المصانع على الدعم المالي

صيتة العماش(صدى):

تطبق “مبادرة تحفيز تقنية البناء”، خمس آليات لحصول المصانع المحلية على دعم مالي تخص هذه التقنيات، تراعي تحقيق الهدف الاستراتيجي للمبادرة المتعلق بتعزيز منظومة العرض والطلب من هذه المباني.

وفي رد للمبادرة في حسابها على “تويتر” جاء فيه: ، إن المبادرة تقوم بتقديم الدعم المالي لصناع التقنية عبر 5 خطوات تتمثل في الفحص الأولي للمصنع، والتقييم الفني للمنتجات، وتقييم قدرة المصنع على القيام بواجباته، والتقييم التجاري للمصنع، وأخيرًا التقديم على صندوق التنمية الصناعية السعودي لتقييم الائتمان المطلوب.