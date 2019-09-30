شاهد.. غضب من أبرار الكويتية بعد سخريتها الفجّة من إليسا

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفنانة أبرار الكويتية، مقطع فيديو، تسخر فيه من الفنانة اللبنانية إليسا، ما عرّضها لهجوم قاسي من قبل الجمهور.

وقلّدت أبرار، إليسا بشكل ساخر عن طريق فمها، وهو ما لم يتقبله الجمهور واعتبره نوعًا من التنمر المرفوض بشكل قاطع.

كما أكد الجمهور أن أبرار تحاول كسب الجمهور السعودي، مستغلة المشكلة التي حدثت بين إليسا والمستشار تركي آل الشيخ قبل أيام.

من جانبها، لم تعلق إليسا على الفيديو، ولم تبرر أبرار ما فعلته أو حتى تقدم اعتذار عنه.