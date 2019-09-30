شاهد.. سيول الفراشة جنوب العشيرة بالمدينة المنورة

الرياض(صدى):

شهدت المدينة المنورة، اليوم الإثنين، تساقط الأمطار بغزارة على عدد من المحافظات والمناطق.

ووثق عدد من المواطنين سيول الفراشة جنوب العشيرة جنوب المدينة المنورة التي سالت في مشهد مٌهيب.

وكانت هيئة الأرصاد حذرت المواطنين من هطول الأمطار على عدد من المناطق والمحافظات في المملكة.

وهطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على الأجزاء الغربية من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.