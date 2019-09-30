توتنهام يسعى لمصالحة جماهيره أمام البافاري

نواف السالم(صدى):

يلتقي توتنهام الإنجليزي، نطيره بايرن ميونخ الألماني غدًا في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الإنجليزي خلال المباراة إلى أن يثبت مستواه بعد فترة تذبذب في الأداء كلفته خروجاً مفاجئاً أمام كولشستر يونايتد من الدرجة الإنجليزية الثالثة بركلات الترجيح في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز في ثلاث مباريات فقط من أصل 7، مقابل خسارتين وتعادلين، عدا عن تعادله في افتتاح المسابقة الأوروبية 2-2 أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني المتواضع نسبياً، على رغم تقدمه 2-0.

وعلى الجانب الأخر يبحث البايرن في مباراة غدا على مواصلة فرض هيمنته .

وفاز البايرن في مباراته الأولى أوروبياً على ضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي 3-0، ما منحه صدارة المجموعة بثلاث نقاط، أمام أولمبياكوس وتوتنهام (نقطة واحدة) والنجم الأحمر (بدون نقاط).