بالفيديو.. مها محمد تحرج طبيباً رفض إجراء عملية تجميل لأنفها

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو جديداً، اليوم الاثنين، المذيعة والفنانة الكويتية مها محمد أثناء وجودها في عيادة التجميل.

وتوجهت إلى المتابعين قائلة إن الطبيب يرفض إجراء عملية لأنفها. ورد الأخير بأن عليه أولاً فحص الأنف قبل أخذ القرار.

وأوضحت الفنانة أنه قال في وقت سابق إن الأنف جميل ولا يحتاج إلى تجميل قبل أن يؤكد الطبيب ذلك قائلة: ” مو عاجبني خشمي. عاجبك؟ أنا مو عاجبني ” قبل أن يكرر الطبيب أنه سيدرس الأمر.

ويذكر أن الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما ظهرت في مقطع مصور كشفت فيه أنها لم تخضع لعملية نحت لجسمها.