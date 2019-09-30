مسن يشغّل زوجته في الدعارة مقابل 3 ألف دولار

القاهرة(صدى):

حاول مسن مصري على بيع رضيعة زوجته القاصر، والتي حملت بها بطريقة غير شرعية، حيث كان يستغلها في أعمال الدعارة مقابل 3 ألف دولار.

وأمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، بحبس المسن بعد أن حاول بيع رضيعة زوجته القاصر وإيداع الطفلة دار رعاية، وإجراء تحليل DNA.

وتبين من التحريات، أن الفتاة حملت بطريقة غير مشروعة من شخص مجهول، وعندما وضعت الجنين، عرض عليها بيع الطفلة، وبالفعل عرضها للبيع مقابل 50 ألف جنيه مصري.