أول تعليق من هند البحرينية بعدما استجاب تركي آل الشيخ لطلب أحلام عنها

أميرة خالد(صدى):

خرجت المطربة هند البحرينية، في أول تعليق لها على توسُّط الفنانة الإماراتية أحلام لها عند المستشار تركي آل الشيخ، لتقديمها إلى الجمهور السعودي في حفل غنائي للمطربة البحرينية بموسم الرياض.

وقالت هند في تعليقها على صورة تجمها بأحلام: « الكثير ما يعرفون العلاقة الطيبة الحلوة اللي تجمعني بأختي الغالية أم فاهد عشان كذا استغربو تغريدتها وفهموها بطرق مختلفة، وهالإنسانة واقفة جنبي بكل شي مش بس بهالتغريدة » .

واستجاب المستشار تركي آل الشيخ، إلى طلب الفنانة أحلام بأن يكون لهند البحرينية مكان في موسم الرياض.

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