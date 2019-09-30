تأثير التوتر على صحة الشعر

أميرة خالد(صدى):

أكد الأطباء على أن التوتر والإجهاد يؤثر على صحتنا النفسية والجسمانية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة منها زيادة تساقط الشعر لدى الرجال والنساء. وقد لا تنفع علاجات تساقط الشعر في إيقافه.

وقال الدكتور الألماني بيرند ريغر: “ بأي حال من الأحوال فإن الإجهاد يمكن أن يكون مسبباً لتساقط الشعر ” ، مضيفًا أنه إضافة إلى الإجهاد توجد العديد من الأسباب الأخرى لتساقط الشعر.

وأضاف : كل إنسان يومياً ما بين 70 و 100 شعرة، وفقدان هذا العدد يعد جزءا من الدورة الطبيعية للشعر. لكن الأمر يصبح مزعجاً حين تتراجع كثافة الشعر بشكل واضح حيث تظهر مساحة أكبر من الجبين أن تُلاحظ بقع دائرة خالية من الشعر في فروة الرأس.

وتابع :من الأسباب الأخرى لزيادة تساقط الشعر: النظام الغذائي والالتهابات واختلال وظيفة الغدة الدرقية والوراثة والآثار الجانبية لبعض الأدوية، والإجهاد الناجم عن ضغوط الحياة كذلك. ومن أجل علاج تساقط الشعر.

وأوضح الدكتور ريغر: “ هناك العديد من الأسباب وراء تساقط الشعر المرتبط بالإجهاد، إذ يتسبب فرط الإجهاد بتدمير المواد الحيوية في الجسم ” . ويضيف أن جذور الشعر تُصاب بنقص إمدادات هذه المواد.

وأكد الدكتور على أن العلاج الأفضل والأكثر استدامة والأرخص مادياً هو خفض مستوى التوتر بشكل دائم.