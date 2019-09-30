أزمة في برشلونة قبل يومين على مباراة دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

كشف تقرير صحفي، عن وجود أزمة بين لاعبي برشلونة ومجلس إدارة النادي بقيادة خوسيه ماريا، وذلك قبل يومين من خوض الفريق أول مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن التوتر بين اللاعبين والإدارة ليس أمرًا جديدًا، ويستشهد بتصريحات بعض اللاعبين، كالقائد ليونيل ميسي.

وأشار إلى تصريحات ميسي، بشأن محاولات النادي إعادة التعاقد مع نيمار خلال الصيف، إذ قال «لا أعرف إن كنت صادقًا أم لا عند الحديث عن بذل الإدارة كل ما يمكن لاستعادة نيمار. ربما لم يكن لدي الكثير من المعلومات حول كيفية سير المفاوضات » .

«فقط إنهم تحدثوا إلى نيمار، وكان حريصًا على العودة لا أعرف ما إذا كان النادي يريده حقًّا أم لا، أنا لا أريد مغادرة برشلونة – هذا بيتي ولكن أريد أن أكون جزءًا من مشروع قادر على الفوز بالألقاب » .

وكذلك نشرت تصريحات جيرارد بيكيه عقب مباراة السبت أمام خيتافي، والتي لم تنل رضا الإدارة خاصة وأنها جاءت من أحد قادة الفريق.

وقال جيرارد بيكيه، بشأن الوضع بعد مباراة خيتافي والعشاء الذي نظمه اللاعبون يوم الأربعاء الماضي: « كان الفريق هو الذي نظم حفل العشاء. من الجيد دائمًا أن نلتقي معًا ولكن يجب أن نتحد. عندما أقول إننا بحاجة إلى الاتحاد، أتحدث أيضًا عن المشجعين ومجلس الإدارة. نحن نعرف النادي وكذلك النادي يعرفنا، نحن نعرف من كتب مقالات معينة على الرغم من عدم توقيعها. لا نريد أن نغضب، نريد أن نخرج أنفسنا من هذا ونبدأ في الفوز مرة أخرى. نأمل ألا يحاول أحد أن يخترع معارك لا وجود لها – لا أحد منا يريد ذلك. يتعين على النادي أن يبقى متحدًا. إذا لم يحدث ذلك سندمر أنفسنا » .