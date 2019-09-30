إتاحة فرص وظيفية لذوي الخبرة باتحاد الأمن السيبراني

فاطمة المالكي(صدى):

كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عن إتاحة عددًا من الوظائف التقنية لذوي الخبرة بمجال البرمج والتصميم، للعمل بالرياض.

وأوضح أن الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية « مطوّر مُتكامل، ومطوّر الواجهات الأمامية، ومُصمم جرافيك » ، مشيرًا إلى أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب ولديه الخبرة الكافية.

وأكد أن التقديم متاح حاليًا وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــا .