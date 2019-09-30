دراسة حديثة تكشف عن فوائد إطعام الثوم للأطفال

أميرة خالد(صدى):

شددت دراسة حديثة علي ضرورة إطعام طفلكِ من عمر يناهز 6-8 أشهر، الثوم طازجا، كي يجنب إصابة الأطفال بالحساسية وكي يسهل عليهم هضمه، مبينة أن الثوم مصدرًا مهمًا للعديد من المعادن والفيتامينات، مثل فيتامين ب 6 والمنغنيز والسيلينيوم والبوتاسيوم والحديد، وأيضا مضاد للفطريات والبكتيريا والطفيليات؛ لذلك يسهم بشكل كبير في حماية الطفل من الالتهابات.

وأوضح أن الثوم يحمي الطفل أيضًا من نزلات البرد، كما يساعد على قتل البكتيريا، المتواجدة في القولون والأمعاء الدقيقة، بفضل احتوائه على مواد كيميائية نباتية،كما يحتوي على مضادات الميكروبات التي تساعد على التئام الجروح بسرعة، وأيضا فائدته الكبيرة في قتل الديدان المعوية أو الشريطية.

ولفتت إلى إعطاء الطفل سناً واحدًا من الثوم في اليوم، ثمّ الانتظار لمدة 3-5 أيام لترقب أي ردّ فعل تحسسي، وفي حال عدم ظهور أيّ أعراض، يمكنكِ زيادة الكمية تدريجيًا، واحرصي على أنْ يكون مهروسا، واتركيه لمدّة 10 دقائق قبل الطّهي.