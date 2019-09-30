شروط الحصول على التأشيرة السياحية

علي القحطاني(صدى):

نالت التأشيرة السياحية اهتمام عالمي كبير منذ الإعلان عن إطلاقها يوم الجمعة الماضية، خاصة أنها أصبحت متاحة عبر الإنترنت لكل دول العالم.

وبإمكان أي شخص التقديم على التأشيرة التي يبلغ قيمتها 440 ريالًا، الآن من جميع الدول التي تجمعها علاقات دبلوماسية مع المملكة، فيما ينقسم الحصول على التأشيرة السياحية إلى نوعين.

ويتمثل «النوع الأول» المتاح لـ49 دولة في الإصدار الفوري والحصول على التأشيرة عند الوصول والدخول مباشرة من منافذ المملكة الستة، وهي «مطار الملك خالد بالرياض، مطار الملك فهد بالدمام، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البري، ومنفذ البطحاء البري».

أما «النوع الثاني» متاح لباقي الدول خارج الـ49 السابقة والبالغ عددها 145 دولة، والتي يتم فيها التقديم على طلب التأشيرة الإلكتروني، ثم مراجعة الممثلية السعودية في دولهم.

وتتمثل الأروراق المطلوبة للحصول على التأشيرة في «تعبئة الطلب الإلكتروني، وجود جواز سفر سارٍ 6 أشهر، الحصول على التأمين الطبي المعتمد لدى المملكة، تسجيل عنوان الإقامة في المملكة، دفع رسوم التأشيرة، ألا يقل العمر عن 18 عامًا ما لم يكن برفقة والديه، وجود تذكرة ذهاب وعودة مفعلة، إثبات حجز الإقامة في المملكة، تقديم شهادة العمل، تعريف بالدخل، كشف حساب بنكي، وتقديم خط سير الرحلة في المملكة».

وفور اكتمال هذه الأوراق والمتطلبات سيتم منح التأشيرة فورًا، والحصول على كل مزاياها من حيث مدة صلاحيتها وهي عام كامل، وتكون فترة الإقامة 90 يومًا خلال السنة الواحدة والتكلفة واحدة لجميع الجنسيات مع التشديد على الالتزام بلائحة الذوق العام وعدم دخول «مكة المكرمة والمدينة المنورة» لغير السياح المسلمين وفي أوقات غير موسم الحج.

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