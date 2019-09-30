‏العقيد المالكي: مليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة في تهديداتها

الرياض(صدى):

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تواصل استخدام محافظة الحديدة اليمنية لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وأوضح العقيد المالكي، أن مليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولهم، كما أنها تواصل تهديدها للسلم الدولي، متابعًا: ‏” مليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من مناطق سكنية ‎” .

وأضاف: ” مليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من مناطق سكنية ” ؛ مستطردًا: ” الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين ‎” .