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براءة «نيمار» من تهمة اغتصاب عارضة الأزياء

براءة «نيمار» من تهمة اغتصاب عارضة الأزياء
طلال الغامدي(صدى):

المحكمة تصدر حكمها الأخير في قضية اغتصاب ” نيمار ” لعارضة الأزياء

قضت إحدى محاكم ” ساو باولو ” بالبراءة لـ البرازيلي ” نميار ” ، نجم نادي باريس سان جيرمان، في قضية اغتصابه لإحدى عارضات الأزياء.

حيث أقرت المحكمة أن اللاعب بعيد عن هذه الإتهامات، مبينة أن الاتهامات باطلة .

كما وجهت المحكمة لعارضة الأزياء ناجيلا تريندادي تهمة البلاغ الكاذب والإبتزاز، وذلك بعد إكتشاف حيل كذبها ومراوغتها.

تجدر الإشارة إلى أن وضع ” نيمار ” في قفص الأتهام، تسبب له بأضرار نفسية جراء هذه التهمه الباطلة بحقه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5969 ] نشر منذ 23 ساعة

كنت عارفة انه برئ وهي كذابة غاوية شهرة و تريد فلوسة

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