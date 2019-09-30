براءة «نيمار» من تهمة اغتصاب عارضة الأزياء
المحكمة تصدر حكمها الأخير في قضية اغتصاب ” نيمار ” لعارضة الأزياء
قضت إحدى محاكم ” ساو باولو ” بالبراءة لـ البرازيلي ” نميار ” ، نجم نادي باريس سان جيرمان، في قضية اغتصابه لإحدى عارضات الأزياء.
حيث أقرت المحكمة أن اللاعب بعيد عن هذه الإتهامات، مبينة أن الاتهامات باطلة .
كما وجهت المحكمة لعارضة الأزياء ناجيلا تريندادي تهمة البلاغ الكاذب والإبتزاز، وذلك بعد إكتشاف حيل كذبها ومراوغتها.
تجدر الإشارة إلى أن وضع ” نيمار ” في قفص الأتهام، تسبب له بأضرار نفسية جراء هذه التهمه الباطلة بحقه.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5969 ] نشر منذ 23 ساعة
كنت عارفة انه برئ وهي كذابة غاوية شهرة و تريد فلوسة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43613 ] نشر منذ 22 ساعة
اعوذ بالله من هم وحالهم