بالفيديو.. الدمار يسيطر على محطة قطار الحرمين بجدة

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار الذي خلفه حريق محطة قطار الحرمين في جدة، مساء أمس الأحد.

وظهر في الفيديو، اختفاء معالم المحطة بشكل كبير؛ بسبب الدخان والرماد الناتج عن الحريق، إذ اندلع الحريق في الصقف وتطور إلى أكبر مساحة في المحطة.

وباشرت فرق الدفاع المدني في جدة الحريق، واستمرت عمليات الإطفاء حتى ساعات متواصلة حتى تم السيطرة على الحريق، وجاري العمل بعملية التبريد.

