  • الإثنين 30

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الدمار يسيطر على محطة قطار الحرمين بجدة

بالفيديو.. الدمار يسيطر على محطة قطار الحرمين بجدة

بالفيديو.. الدمار يسيطر على محطة قطار الحرمين بجدة
علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار الذي خلفه حريق محطة قطار الحرمين في جدة، مساء أمس الأحد.

وظهر في الفيديو، اختفاء معالم المحطة بشكل كبير؛ بسبب الدخان والرماد الناتج عن الحريق، إذ اندلع الحريق في الصقف وتطور إلى أكبر مساحة في المحطة.

وباشرت فرق الدفاع المدني في جدة الحريق، واستمرت عمليات الإطفاء حتى ساعات متواصلة حتى تم السيطرة على الحريق، وجاري العمل بعملية التبريد.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 35 دقيقة

فساد فساد وتصميم يفتقد لوسائل السلامه الرئيسيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *