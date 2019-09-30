القضاء الفرنسي يوسع دائرة التحقيق فى فضائح حفيد مؤسس الإخوان 

باريس(صدى):

وسعت السلطات الفرنسية التحقيقات بحق حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، طارق رمضان، لتشمل تهم اغتصاب جديدة في باريس عامي 2015 و2016.

وأصدرت النيابة العامة بباريس في 10 من الشهر الجاري “لائحة اتهام كاملة” توسع مهمة قاضي التحقيق في قضية رمضان “لتشمل ضحيتين جديدتين محتملتين”.

واتضح أن ذلك يتعلق بشهادات جمعها عناصر من الشرطة الجنائية لدى امرأتين، ورد اسميهما في حواسيب طارق رمضان، كما أقرت الامرأتان أن رمضان زج بهما في علاقة جنسية وحشية واحدة في نوفمبر وديسمبر 2015، والأخرى في مارس 2016.

وأبن إحداهما في شهادتها: “طلبت منه أن يكون أقل فظاظة وكان يرد بقوله أنت المذنبة تستحقين هذه المعاملة، وعلي أن أطيعه وهذا ما فعلت”، بينما الثانية “الأمر يذهب أبعد من اغتصاب جسدي.. كان الاغتصاب نفسيا”.