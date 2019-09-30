توفر وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة أو البكالوريوس، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف

1- مُشرف مُترجم (Translator Supervisor):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الترجمة، الأدب الإنجليزي) من جامعة مُعتمدة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الترجمة.

– معرفة جيدة لقواعد ومحتوى اللغة العربية، واللغة الإنجليزية بما في ذلك معنى وإملاء الكلمات وقواعد التكوين والنحو والنطق والكتابة والتحرير والتدقيق اللغوي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي ومهارات الطباعة وإجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

– معرفة ودراية بالمصطلحات الطبية العامة والمصطلحات الطبية المختصصة بمجال (العيون).

– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثاً وكتابةً).

– الوصف الوظيفي (مسؤول عن ترجمة النصوص المختلفة، وتصحيح النصوص وتحرير النصوص المترجمة من قبل المترجمين الآخرين قبل تسليمها إلى العميل لضمان جودة الترجمة، وتدريب الموظفين الجدد).

2- مُراسل (Courier):

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– يفضّل وجود خبرة سابقة لا تقل عن سنة في العمل بالمستشفيات أو المرافق الصحية.

– العمل في قسم الاتصالات الادارية (Administrative Communication Section).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حاليًا وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:هنا

– الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية.

– يفضّل استخدام متصفح Firefox من خلال الحاسب الآلي: هنا