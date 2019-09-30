توفر وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض
كشفت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة أو البكالوريوس، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف
1- مُشرف مُترجم (Translator Supervisor):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الترجمة، الأدب الإنجليزي) من جامعة مُعتمدة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الترجمة.
– معرفة جيدة لقواعد ومحتوى اللغة العربية، واللغة الإنجليزية بما في ذلك معنى وإملاء الكلمات وقواعد التكوين والنحو والنطق والكتابة والتحرير والتدقيق اللغوي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي ومهارات الطباعة وإجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
– معرفة ودراية بالمصطلحات الطبية العامة والمصطلحات الطبية المختصصة بمجال (العيون).
– إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثاً وكتابةً).
– الوصف الوظيفي (مسؤول عن ترجمة النصوص المختلفة، وتصحيح النصوص وتحرير النصوص المترجمة من قبل المترجمين الآخرين قبل تسليمها إلى العميل لضمان جودة الترجمة، وتدريب الموظفين الجدد).
2- مُراسل (Courier):
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– يفضّل وجود خبرة سابقة لا تقل عن سنة في العمل بالمستشفيات أو المرافق الصحية.
– العمل في قسم الاتصالات الادارية (Administrative Communication Section).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حاليًا وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:هنا
– الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية.
– يفضّل استخدام متصفح Firefox من خلال الحاسب الآلي: هنا
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