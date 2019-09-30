باعشن: لو كنت موجود لن أقبل مغادرة عسيري إطلاقا

ماجد محمد(صدى):

أشاد حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد السابق، بمهارة وموهبة اللاعب أحمد عسيري، مؤكدًا أنه لن يفرط به أبدًا لو كان رئيسًا للنادي.

وقال «باعشن» في تصريحات صحفية «لو كنت موجود لن أقبل أن يغادر أحمد عسيري إطلاقًا.. وحتى مع تصريح أخي المهندس لؤي ناظر بأنهم اتفقوا مع أحمد كنت أتمنى أن يقول لنا إنه رغب في التجديد معه ولكن اللاعب لا يرغب».

وتولى المهندس حاتم باعشن، إدارة نادي الاتحاد في مرحلة عصيبة عقب وفاة أحمد مسعود الرئيس الذهبي لناديه لمدة 9 أشهر، حتى انتهت فترة تكليفه ورحل عن النادي.