مسابقة Secer’IT Cup 2019 تشجع الشباب على الالتحاق بمجال الأمن الرقمي في قطاعات العمل المستقبلية

بدر الحارثي(صدى):

دعت شركة كاسبرسكي المواهب الشابة للمشاركة في مسابقة Secur’IT Cup للعام 2019، وهي مسابقة عالمية تستهدف الطلبة الطموحين للعمل على أفكار مبتكرة في مجال الأمن الرقمي من أجل خلق مستقبل آمن.

وباتت جميع تطورات العالم الحديث تعتمد اليوم على التقنية، حتى أضحت القطاعات القديمة والتقليدية تتغير بوتيرة متسارعة، في حين تكتسب القطاعات الحديثة نفوذًا كبيرًا. لكن التهديد الذي يواجه الاعتماد على التقنية المبتكرة والمتطورة يتمثل في تعرضها للتهديدات الرقمية. ويتزايد الطلب على الجيل الجديد من الدعم في مجال الأمن الرقمي باستمرار تطوّر الحلول.

ولهذا السبب تحرص كاسبرسكي على دعم المبادرات التعليمية الرامية إلى تشجيع الشباب على الانخراط في مجال الأمن الرقمي. وتتيح مسابقة Secur’IT Cup الفرصة لمحاولة حل المشاكل التي تواجه أهم ثلاثة قطاعات مستقبلية، هي:

• المالية – حيث أهمية حماية المستخدمين والمؤسسات المالية عن طريق تطوير تقنيات للتعرف على محاولات الاحتيال الإلكتروني، مثل البرمجيات التي تمحو الأنظمة التي تهاجمها أو أدوات التعمية والتمويه أو تلك الخاصة بتعدين العملات الرقمية.

• المركبات – تحسين أمن المركبات الذكية من خلال منع الهجمات على أنظمة التحكّم وتحديد المواقع والحدّ من تسريب أية معلومات حساسة أخرى من المركبات التقليدية وذاتية القيادة.

• تعلم الآلات – تطوير أساليب جديدة لتطبيق تعلّم الآلات في تحسين تقنيات الأمن الرقمي والحدّ من أضرار الهجمات الرقمية.

وتهدف المسابقة لدعم الطلبة والباحثين الشباب من أصحاب المشاريع التي ستساهم في حلّ مشاكل الأمن الرقمي الحالية والتعامل مع التهديدات الأخطر والأكثر تقدمًا. ويمكن أن تشمل المشاريع المقدمة نسخًا أولية من برمجيات أو أجهزة، وقطعًا برمجية، وسياسات مبنية على أبحاث، والكثير غيرها.

وقال يوجين كاسبرسكي، الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي، إن التقنية تساهم في الترابط البشري عبر مختلف المنصات والحدود على نحو لم يسبق له مثيل، معتبرًا أنه يفتح آفاقًا أرحب أمام الجميع، وأضاف: “يتيح التواصل الرقمي الكثير من الفرص أمام الناس، وهو أساس استمرارية الشركات والمؤسسات الحكومية والقطاعات الصناعية الحديثة. لكنه في الوقت نفسه ينطوي على نقاط ضعف خطرة، ونحن بالرغم من ذلك، واثقون بقدرتنا على تخطّي التحديات التي تواجهنا في العالم الرقمي عبر تطوير التقنية. وفي إطار ذلك، ندعو الشباب الموهوبين لمساعدتنا في تحقيق ذلك وبناء عالم أكثر أمنًا، وأرجو التوفيق لكل المشاركين في مسابقة Secur’IT Cup ونأمل في رؤية أفكار مبتكرة”.

من جانبها، وصفت أليس غزيزولينا، عالمة البيانات التي فازت في مسابقة العام الماضي بمشروعها الخاص بتأمين أنظمة المراقبة، هذه المسابقة بـ “الفرصة الحقيقية للدخول في عالم الأمن الرقمي والحصول على النصيحة من الخبراء مباشرة”، وقالت: “كانت أجواء المسابقة مريحة ومشجعة للمشاركين على التباهي بقدراتهم ومعرفتهم؛ فالأمن الرقمي مجال واسع وكل قطاع يتطلب فيه توجهًا فريدًا”.

ورأت في المسابقة فرصة للغوص عميقًا في أساليب تأمين القطاعات المختلفة وفهم كل شخص لمكامن قدراته المهنية التي تخدم مستقبله المهني، وأضاف: “مررتُ بعدة مراحل أثناء المسابقة، من الفكرة الأولية إلى المنتج النهائي، وكان إرشاد اللجنة المنظمة أساسيًا في العمل على تقديم مشروع ممتاز، نظرًا لأن أعضاءها مطلعون على ما كنّا نعمل عليه. وأتاح الحفل النهائي لي، من جهة أخرى، فرصة التواصل من الكثيرين من مختلف الثقافات من حول العالم”.

يُذكر أن فترة التسجيل للمشاركة في المسابقة تمتدّ حتى 25 أكتوبر 2019، وينبغي للمشاركين تقديم شرحٍ مفصل لمشروع أو فكرة بحث، إضافة إلى عرض تعريفي لمشروع أو نسخة أولية لمنتج ما. وسيتم تقييم كل المشاريع من قبل لجنة تحكيم واختيار المتأهلين النهائيين، وبوسع المشاركين التسجيل فرديًا أو ضمن فرق.

ومن المقرر أن يذهب كل المتأهلين إلى لشبونة في الرابع والخامس من ديسمبر للمشاركة في المسابقة النهائية ضمن قمة شركاء أكاديمية كاسبرسكي، حيث سيعلن عن الفائز الذي سينال جائزة قدرها 10,000 دولار. وسيتاح المجال أم الفائز بالمركز الثاني لحضور قمة كاسبرسكي للمحللين الأمنيين 2020، وهي حدث عالمي يجمع أبرز خبراء تقنية المعلومات من حول العالم، في حين ستتم رعاية الحائز على المركز الثالث للمشاركة في أحد مؤتمرات الأمن الرقمي التي تقام في منطقته.

يمكن الحصول على معلومات مفصلة حول عملية التقديم والمواعيد المهمة لمسابقة Secur’IT Cup للعام 2019 من موقع المسابقة الرسمي.