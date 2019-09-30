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«راموس» في خطر بعد سبابه والده حكم ديربي مدريد

«راموس» في خطر بعد سبابه والده حكم ديربي مدريد
طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير إسبانية عن تعرض قائد ريال مدريد سيرجيو راموس للإيقاف مباريات تتراوح بين 4 إلى 12 مباراه بسبب سلوكه المشين السبت الماضي بعدما سب ً والدة الحكم المساعد للقاء فريقه مع أتلتيكو مدريد .

وقالت صحيفة “آس ” أن الأمر متوقف على تقديم أتلتيكو شكوى للجنة المسابقات بالدوري الإسباني ، وحينها سيتم إيقاف راموس تلك المباريات متى ثبتت إدانته .

وكان تصرف راموس قد أثار غضب جمهور ومدرب أتلتيكو خاصةً وأنها ليست المرة الأولى لظهرو سلوك عنيف له مما ينذر بمعاقبته .

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