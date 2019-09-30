الحزن يخيم على وسائل التواصل بسبب صورة لـ اللواء الراحل «الفغم»
تسببت صورة لمحتويات اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- في اشتعال الحزن والأسى في قلوب نشطاء التواصل الاجتماعي الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب السعودي معرفة الحارس الشخصي والمرافق الخاص الجديد لخادم الحرمين الشريفين والذي سيكلف بملازمة الملك سلمان.
وكان اللواء ” الفغم ” قد زاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبدالله رحمه الله.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14332 ] نشر منذ 3 ساعات
اي والله انها فاجعه💔الله يرحمه ويعظم اجرنا جميع🙏
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14332 ] نشر منذ 3 ساعات
محبة الناس لك ماهي بعاديه
محبة الناس جت من حب واليها
مرحوم يلي لربك مخلص النيه
ولملوكنا خدمتك نلت الفخر فيها
الفغم فقده على كل السعوديه
ونعزي امطير والدوله انعزيها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43609 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعوذ بالله من حضرة الشيطان ونزغاته.
مسلمين واصحاب وزملاء عمل وعلى رتب عاليه وحضر الشيطان بينهم يارب نسئلك السلامه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43609 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعوذ بالله من حضرة الشيطان ونزغاته.
مسلمين واصحاب وزملاء عمل وعلى رتب عاليه وحضر الشيطان بينهم يارب نسئلك السلامه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14332 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم امين🙏