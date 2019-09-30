الحزن يخيم على وسائل التواصل بسبب صورة لـ اللواء الراحل «الفغم»

حمود العنزي(صدى):

تسببت صورة لمحتويات اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- في اشتعال الحزن والأسى في قلوب نشطاء التواصل الاجتماعي الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب السعودي معرفة الحارس الشخصي والمرافق الخاص الجديد لخادم الحرمين الشريفين والذي سيكلف بملازمة الملك سلمان.

وكان اللواء ” الفغم ” قد زاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبدالله رحمه الله.