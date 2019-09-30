إجراء أول تشخيص نوعي لـ «السمع العصبي» بمستشفى حفر الباطن المركزي

محمد السعران(صدى):

أجرى بنجاح الفريق الطبي المختص بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي أول تشخيص نوعي ” للسمع العصبي ” لطفل كان يعاني من إعتلال في النطق دون أي أمراض مصاحبة، حيث تم تشخيص الحالة عن طريق جهاز فحص السمع العصبي التشخيصي diagnostic ABR ، وذلك للتأكد من سلامة السمع ، حيث أثبتت الفحوصات التشخيصية أن مستوى السمع لدى الطفل جيدة ، وأن هذه الحالات تحتاج إلى أخصائي تخاطب لتحسين مستوى النطق لدى الطفل دون التدخل الجراحي .