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إجراء أول تشخيص نوعي لـ «السمع العصبي» بمستشفى حفر الباطن المركزي

إجراء أول تشخيص نوعي لـ «السمع العصبي» بمستشفى حفر الباطن المركزي
محمد السعران(صدى):

أجرى بنجاح الفريق الطبي المختص بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي أول تشخيص نوعي ” للسمع العصبي ” لطفل كان يعاني من إعتلال في النطق دون أي أمراض مصاحبة، حيث تم تشخيص الحالة عن طريق جهاز فحص السمع العصبي التشخيصي diagnostic ABR ، وذلك للتأكد من سلامة السمع ، حيث أثبتت الفحوصات التشخيصية أن مستوى السمع لدى الطفل جيدة ، وأن هذه الحالات تحتاج إلى أخصائي تخاطب لتحسين مستوى النطق لدى الطفل دون التدخل الجراحي .

 


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