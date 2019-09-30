جانغ هيون سو يكشف حقيقة مشاكله مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف جانغ هيون سو مدافع نادي الهلال، عن حقيقة مواجهته العديد من المشاكل في الفريق، خاصة مع تغيير المدافعين بجانبه خلال المباريات السابقة.

وأكد «هيون سو» المدافع الكوري الجنوبي، أنه لا يواجه أي مشاكل مع الهلال، قائلًا «بالنسبة لي لا مشكلة مع تداخل البطولات وتغيير المدافعين بجواري لأننا فريق ونكمل بعضنا في النهاية».

وقال في تصريحات عبر برنامج «الدوري مع وليد»: «جحفلي والبليهي والحافظ مدافعين مميزين وبجودة عالية، وإذا هناك من يعتقد أنه من الصعب عليا تغيير المدافعين فأقول له لدينا مدافعين جيدين ولا أواجه أي مشاكل».

كما أشار إلى أنه يوجه كامل تركيزه في المباريات على الخروج بشباك نظيفة وتسجيل المزيد من الأهداف، مؤكدًا أنه هذا هو العنصر الأهم في المباريات.

ومن المنتظر أن يواجه الهلال السد القطري، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات مباريات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.