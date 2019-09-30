مستشار أمير القصيم يزور كليات عنيزة

محمد السعران(صدى):

زار مستشار أمير منطقة القصيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مجتمعي” إبراهيم بن سعد الماجد يوم أمس كليات عنيزة وذلك بدعوة رسمية من الكليات و كان في استقباله المشرف العام الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائب المشرف العام الأستاذ عدنان بن سعود اليحيى وعميد كلية الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش وعدد من مدراء الادارات ورؤساء الأقسام والموظفين

وفور وصول سعادته بدأت الزيارة بجولة على مراكز الجودة والتخطيط الاستراتيجي ومركز البحوث واطلع على جهود الكليات في رفع مستوى العملية التعليمية كما زار عددا من المراكز المساندة كمركز حلول ومركز ريادة الاعمال والإرشاد الأسري وخدمة المجتمع

عقب ذلك زار المعامل والورش والمختبرات والمكتبة المركزية كما وقف على عدداً من المشاريع الطلابية المميزة كما التقى بعددا من أعضاء هيئة التدريس واطلع على عرض مرئي عن مسيرة الكليات وفعالياتها وأنشطتها

وفي ختام الزيارة عبر عن سعادته قائلا : سعدت كثيرا بهذه الزيارة واطلعت على ماتحويه الكليات من امكانيات وتجهيزات كبيرة فضلا عن إعداد الطلبة ولم أتوقعه لقصر عمرها الزمني الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات

وقال الماجد سرني توجه الكليات وحرصها على خدمة المجتمع والشراكة مع القطاعات المختلفة من خلال مركز خدمة المجتمع وريادة الاعمال والإرشاد الأسري وحلول وشدد قائلا هذا التوجه لخدمة المجتمع يجعلنا نفتح المجال لشراكة مؤسسية بين مؤسسة الامير فيصل بن مشعل بن سعود المجتمعية ” مجتمعي” والكليات للاستفادة من مشاريع الطلبة والاساتذة في الابحاث العلمية والاستشارات في مانحتاجه المؤسسة من دراسات وابحاث في الفترة القادمة كونها تسعى الى تقديم خدماتها لكافة شرائح المجتمع مكررا شكره القائمين على الكليات على الدعوة الكريمة التي سعدت بها.