رئيس العدالة: نهدف لتقديم كرة جميلة.. ومحصلتنا جيدة

نواف السالم(صدى):

أوضح عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة الصاعد حديثاً لأندية دوري المحترفين، أن دوري الدرجة الأولى له مذاقه الخاص، ودوري المحترفين لايوصف، مؤكدا:”هدفنا الأسمى هو تقديم كرة جميلة، ومحصلتنا حتى الآن تعتبر جيدة”.

ولفت المضحي:”أسعار لاعبينا معقولة جداً، و “11” مليون ريال هي إجمالي تكلفة تحضيراتنا للموسم الحالي، مليونين وخمس مائة ألف ريال هي مجموع الرواتب الشهرية لنادي العدالة”.

وتابع رئيس العدالة: “جمهور العدالة ازداد بشكل ملحوظ بعد صعود الفريق لدوري المحترفين، ونحن “عائلة واحدة” مع الجمهور”.