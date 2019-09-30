نظير ما قدمه للوطن.. بلدية محافظة البكيرية تخلد اسم اللواء «الفغم»

عادل الحربي(صدى):

وجهت لجنة التسمية والترقيم ببلدية محافظة البكيرية اليوم الإثنين، بتسمية الشارع المتفرع من طريق الملك عبدالعزيز غرب إدارة الدفاع المدني، ومركز الملك عبدالله الحضاري، وشرق مول البكيرية والمجلس البلدي، باسم اللواء ” عبدالعزيز بن بداح الفغم ” – رحمه الله – .

ويأتي ذلك نظير ما قدَّمه للوطن وقيادته، وذلك وفق ما أقره اجتماع اللجنة.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

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