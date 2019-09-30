جامعة الملك سعود و جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية توقعان مذكرة تفاهم

محمد السعران(صدى):

وقّع معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر و سعادة مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ الدكتورعامر أحمد شريف مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين كليات الطب في الجامعتين.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الجامعة في تعزيز الاستفادة المتبادلة بين المملكة و دولة الإمارات في المجال الأكاديمي والتعليمي و البحثي، و تضمنت المذكرة إعداد برامج تطوير التعليم الطبي، و تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، و تبادل الخبرات الأكاديمية، و إقامة المشاريع البحثية مشتركة، و تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية و الدورات التدريبية.