« آل ضبعان » يدشن فعاليات اليوم الوطني 89 في مستشفى ترج بيشة
دشن رئيس مركز وادي ترج الأستاذ سعيد فايز آل ضبعان وبحضور مدير مستشفي ترج مناع القرني الفعاليات التي نظمها المستشفي بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ ، وقد اشتملت على عرض مرئي عن سيرة الملك سلمان وتاريخ ال سعود ، ورفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير عبر رسائل مرئية ، ومشاركة الأطفال في الاحتفال مع وجود شخصية فكاهية لهم.
يذكر تم إشراك العاملين بالمستشفي المقيمين في هذا الاحتفال ، وإشراك المراجعين في الاحتفال باجراء مسابقة عن اليوم الوطني مع توزيع الجوائز للفائزين ، كما قام المستشفي بتنفيذ عدد من المبادرات منها زيارة مرضى الطب المنزلي وتقديم هدايا لهم وانشاء لوحة انجاز لتحفيز الموظفين بشكل شهري و حياتكم تهمنا فنحن معكم هدفها انشاء بطاقات بالوان مختلفة لمرضى الربو والصرع والقلب .
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