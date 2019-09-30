« آل ضبعان » يدشن فعاليات اليوم الوطني 89 في مستشفى ترج بيشة

محمد السعران(صدى):

دشن رئيس مركز وادي ترج الأستاذ سعيد فايز آل ضبعان وبحضور مدير مستشفي ترج مناع القرني الفعاليات التي نظمها المستشفي بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ ، وقد اشتملت على عرض مرئي عن سيرة الملك سلمان وتاريخ ال سعود ، ورفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير عبر رسائل مرئية ، ومشاركة الأطفال في الاحتفال مع وجود شخصية فكاهية لهم.

يذكر تم إشراك العاملين بالمستشفي المقيمين في هذا الاحتفال ، وإشراك المراجعين في الاحتفال باجراء مسابقة عن اليوم الوطني مع توزيع الجوائز للفائزين ، كما قام المستشفي بتنفيذ عدد من المبادرات منها زيارة مرضى الطب المنزلي وتقديم هدايا لهم وانشاء لوحة انجاز لتحفيز الموظفين بشكل شهري و حياتكم تهمنا فنحن معكم هدفها انشاء بطاقات بالوان مختلفة لمرضى الربو والصرع والقلب .