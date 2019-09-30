«الجوازات»: صلاحية بطاقة هوية المقيم 5 سنوات

عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات اليوم الاثنين، عن مدة صلاحية بطاقة هوية ” المقيم ” .

حيث وجه ” مغرد ” استفسار لـ ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أنا سعودي متزوج بغير سعودية لديها هوية مقيم تنتهي بتاريخ 22/12/1442هـ، فكيف التجديد؟ هل يكون على الإقامة أم على هوية مقيم؟ ” .

وردت ” الجوازات ” قائلة: ” صلاحية بطاقة هوية مقيم، خمس سنوات من تاريخ الإصدار، تُجدَّد سنويًّا إلكترونيًّا عبر منصة أبشر الخاصة بالزوج ” .