بالفيديو.. وفاة مؤذن داخل مسجد بالأردن
أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة مؤذن داخل مسجد في الأردن، وتبين أنه يعمل كخادم ومؤذن مسجد صبحي أمين بمحافظة إربد.
وبدا في المقطع لحظة دخول المؤذن للمسجد، وأثناء سيره سقط على الأرض، قبل أن يهرع عدد من المصلين نحوه، لكنه كان فارق الحياة.
وأثار المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن موجة من الحزن، وانهالت التعليقات المواسية لأهل الفقيد، بالإضافة إلي دعواتهم له بالرحمة والمغفرة.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2678 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السوال
اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
اللهم جازه بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين
اللهم أجر أهله في مصيبتهم واربط على قلوبهم
ابو ليان[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه موته طيبه بلعكس مفروض اهله يسووون حفله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43609 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3868 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله