بالفيديو.. وفاة مؤذن داخل مسجد بالأردن 

عمّان(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة مؤذن داخل مسجد في الأردن، وتبين أنه يعمل كخادم ومؤذن مسجد صبحي أمين بمحافظة إربد.

وبدا في المقطع لحظة دخول المؤذن للمسجد، وأثناء سيره سقط على الأرض، قبل أن يهرع عدد من المصلين نحوه، لكنه كان فارق الحياة.

وأثار المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن موجة من الحزن، وانهالت التعليقات المواسية لأهل الفقيد، بالإضافة إلي دعواتهم له بالرحمة والمغفرة.