بالصور.. أبناء الشهداء يرسمون احتفال اليوم الوطني بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، شهد وكيل إمارة المنطقة محمد بن لبدة مساء أمس “الأحد ” ، احتفالات الإدارة العامة للتعليم باليوم الوطني التاسع والثمانين على المسرح الرئيس .

وتخلل الاحتفال أوبريت وطني بعنوان ” سمو الوطن ” من كلمات الشاعر إبراهيم حلوش ، وألحان سليمان العراقي ، وإخراج أحمد السروي ، وإشراف مدير إدارة النشاط الطلابي خالد الشهري ، وأداء “80” طالبا وطالبة من مراحل التعليم المختلفة ، فيما شهد الاحتفال مشاركة أبناء وبنات الشهداء عبر لوحات فنية منوعة تحكي قصة الاعتزاز التي يعشها أبناء وبنات الشهداء بتضحيات آبائهم الأبطال في الذود عن حياض الوطن .

كما تم عرض فيلم قصير يحمل مشهدا دراميا تناول قصة المملكة قبل توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آلأ سعود – رحمه الله – ، وحال المملكة وشعبها منذ بزوغ فجر التأسيس إلى اليوم .

من جهته أكد مدير عام التعليم سعد الجوني في كلمة له أن المملكة تشهد تطورا ونماء ، ونهضة غير مسبوقة في كافة المجالات قوامها حكمة القيادة وحسن التخطيط وجودة التنفيذ ، في وقت جسد السعوديون فيه أجمل صور التلاحم والوفاء والولاء لوطنهم وقادتهم ، إيمانا منهم بأن الوطن يستحق ويستحق ، لافتا إلى أن عسير بإنسانها ومكانها شهدت وتشهد حراكا تنمويا ، بقيادة أميرها المُلهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، وشكلت في فترة وجيزة الحلقة الأبرز في عِقد التنمية الوطني ، وفي كل يوم يتواصل المشهد النهضوي هنا وهناك ، من خلال فرق عمل متآزرة متناغمة ، لرسم الصورة الأكبر .

وأكد الجوني أن التعليم يظل الركن الأساس لأي نهضة وتقدم ، وهو المنطلق الذي تعمل الإدارة العامة للتعليم في المنطقة من خلاله على تحقيق رؤية الوطن ، لبناء الأجيال وصناعة الإنسان ، في عالم يتسم بالسرعة والتغير ، ولا يعترف إلا بالمتميز ، مشيدا بالدعم الذي يجده قطاع التعليم في المنطقة من لدن سمو الأمير تركي بن طلال ، ومعالي وزير التعليم وأصحاب المعالي النواب ، مما يحتم بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة .

وكان الاحتفال قد شهد تفاعلا من الطلاب والطالبات في المنطقة الذين رسموا تفاصيله وملامحه من خلال المشاركة الفاعلة في فقرات الحفل ، وتقديم فقراته من قبل الطالب عبدالحميد سالم الشهراني والطالبة ولائف سعيد القحطاني ، في خطوة إيجابية تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات وتعزيز دورهم في فعاليات ومناسبات التعليم بالمنطقة .