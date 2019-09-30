مقتل سيدة مسنة على يد عاملة رعاية بطريقة بشعة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أقدمت عاملة رعاية على قتل سيدة مسنة تجاوزت 100 عام، حيث جرتها من فراشها مما تسبب في كسر كاحليْها بمابي.

وتفصيلا، فارقت المسنة الحياة متأثرة بكسورها التي تسبب بها عاملة رعاية في الدار التي تقيم بها، حيث قامت بجرها بشكل عدواني من فراشها، مما نتح عنه كسر كاحليها وإصابتها إصابات كارثية.

وادعت عاملة الرعاية أن السيدة المسنة سقطت من فوق فراشها فتعرضت لكسور مختلفة في جسدها لأنها كبيرة في العمر وعظامها هشة، كما زعمت أن وفاتها طبيعية جراء الحادث.

وقامت ابنة أخت المسنة بتسليم جهاز ”آيباد“ الخاص بها للشرطة وعليه فيديو للسيدة بعد نقلها لقسم العظام في مستشفى رويال كورنوال وهي تخبرها أن عاملة الرعاية بيريل قد أمسكتها من كاحليها وجرتها من فراشها وهي من تسببت بسقوطها وكسر كاحليها.