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اكتسب جنسية جديدة فهل يضطر للخروج والإستقدام مجددا..«الجوازات» تجيب

اكتسب جنسية جديدة فهل يضطر للخروج والإستقدام مجددا..«الجوازات» تجيب
حمود العنزي(صدى):

أكدت المديرة العامة الجوازات إمكانية تغيير جنسية الوافد بعد إكتسابه جنسية جديدة غير التي صدرت له كمقيم ، دونما أن يضطر للخروج والإستقدام مرة أخرى بالجنسية الجديدة.

وقالت الجوازات أن تعديل الجنسية ممكن إذا كان لدى المقيم سفارة بالمملكة وفقاً لجنسيته الجديدة .

جاء ذلك في رد سريع على مقيم تساءل حول إمكانية تعديل الجنسية دون الخروج النهائي ومعاودة الإستقدام مرة أخرى بالجنسية الجديدة .

وتواصل ” الجوازات ” التفاعل مع المواطنين والمقيمين عبر حسابها ” الجوازات – أبشر ” للرد على جميع الإستفسارات وبيان الواجبات والحقوق .


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