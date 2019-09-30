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بالفيديو.. أغرب ركلة ركنية في كرة قدم السيدات على الإطلاق

بالفيديو.. أغرب ركلة ركنية في كرة قدم السيدات على الإطلاق
أميرة خالد(صدى):

وثقت كاميرات المصورين بمباراة ويستهام وتوتنهام لكرة القدم للسيدات بالدوري الإنجليزي أغرب ضربة ركنية على الإطلاق .

وظهرت لاعبة توتنهام التي لم يتسنى معرفة اسمها لتنفذ الضربة الركنية ، فقامت بإبعاد كراسي المصورين ووضعت الكرة بالفعل في المكان الصحيح لكنها وجهت الضربة بطريقة غريبة لتذهب خارج الملعب في مجال ليس له أي علاقة بالفريق المنافس .

وانتقدت الجماهير الضربة الركنية الغريبة إذ كان يحضر أكثر من 24 ألف متفرج وهو عدد كبير بالنسبة للمباريات النسائية .

ومع هذا فقد انتهت المباراة بفوز سيدات توتنهام بثنائية نظيفة، واحتللن المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تتموقع سيدات ويستهام في المركز السادس.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7376 ] نشر منذ 59 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههه

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