بالفيديو.. أغرب ركلة ركنية في كرة قدم السيدات على الإطلاق
وثقت كاميرات المصورين بمباراة ويستهام وتوتنهام لكرة القدم للسيدات بالدوري الإنجليزي أغرب ضربة ركنية على الإطلاق .
وظهرت لاعبة توتنهام التي لم يتسنى معرفة اسمها لتنفذ الضربة الركنية ، فقامت بإبعاد كراسي المصورين ووضعت الكرة بالفعل في المكان الصحيح لكنها وجهت الضربة بطريقة غريبة لتذهب خارج الملعب في مجال ليس له أي علاقة بالفريق المنافس .
وانتقدت الجماهير الضربة الركنية الغريبة إذ كان يحضر أكثر من 24 ألف متفرج وهو عدد كبير بالنسبة للمباريات النسائية .
ومع هذا فقد انتهت المباراة بفوز سيدات توتنهام بثنائية نظيفة، واحتللن المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تتموقع سيدات ويستهام في المركز السادس.
رااايق[ عدد التعليقات: 7376 ] نشر منذ 59 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43584 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله لايبلانا