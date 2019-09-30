انطلاق طلائع قيادة دوريات الامن بمحافظة عفيف

حسين العلي(صدى):

بتوجيه من معالي مدير الامن العام الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي ،انطلقت بمحافظة عفيف طلائع قيادة دوريات الامن بالمحافظة التي تم تدشينها صباح اليوم الاثنين ١/٢/١٤٤١ هـ

اوضح ذلك اللواء / عبدالعزيز بن زيد المسعد وقال ان دوريات الامن ولله الحمد قد تحقق لها لبنة اضافية هامة هذا اليوم لخدمة المجال الامني بالمحافظة مرتكزة على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من حكومتنا الرشيدة – حفظها الله- حيث قطعت الدوريات الأمنية في المملكة اشواطا كبيرة في التطور والتوسع حيث تتخطى بعطاءها وخدماتها الامنية الى تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم في هذا الوطن

وقال المسعد ان الدعم الذي تتلقاه هذه الادارة كغيرها من إدارات الامن العام من لدن صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظة الله ساهم في انتشارها وتوسع اعمالها ومهامها اليومية الامر الذي ساعد على تحقيق جملة من النتائج الايجابية كما وان متابعة معالي مدير الامن العام الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي لكافة اعمال الدوريات في مختلف المناطق مكنها من اداء كافة اعمالها بكل احترافية وذلل كثيرا من الصعوبات التي قد تكتنف العمل الميداني اليومي اذ فازت بثقة المواطن والمقيم حيث اصلت مبدا التعاون والتكاتف لتحقيق هدف واحد وهو لامن للجميع والوطن وبثت الراحة والطمأنينه في نفوس المستفيدين من خدماتها الامنية بالانجاز المتطور والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والتعليمات ومقدرات الوطن بسوء

كما أثنى المسعد على الجهود التي بذلتها شرطة المحافظة اثناء تغطياتهم الميدانية قبل إستلام دوريات الأمن لمهامها الحالية واصفا تلك الاعمال بانها كانت مميزة وتدعو للاعجاب واضاف ان ما يؤيد ذلك النجاحات التي حققتها شرطة المحافظة في خفض مستوى الجريمة بالمحافظة

واختتم المسعد حديثه بقوله اننا نحتفل صباح هذا اليوم بتدشين هذه القيادة الامنية الهامة التي تعد اضافة هامة في مسيرة الامن في محافظة عفيف يحدونا الامل والسعادة وأهالي محافظة عفيف يستحقون منا ان نكون بينهم فقد كانوا دائما خير معين .