«الشورى» يطالب باستحداث بدائل للغرامات للمخالفات المرورية

عادل الحربي(صدى):

قام مجلس الشورى بمطالبة وزارة الداخلية بدراسة استحداث ” بدائل ” للغرامات المالية للمخالفات المرورية.

وتفصيلآ، طالب ” الشورى ” وزارة الداخلية بدراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري، بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان.

كما نبه لضرورة أن تكثّف الوزارة جهودها للتصدّي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة؛ حفاظًا على أمن الوطن وسلامته ومَن يقيم على أرضه.