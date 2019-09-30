«الحج والعمرة» تعلن عن 21 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الحج والعمرة، باب التقديم إلى 21 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، من المرتبة «الرابعة» وحتى المرتبة «التاسعة».

ودعت الوزارة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام «الإدارية».

وأوضحت أن التقديم على الوظائف متاح من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية، وفق التفاصيل والشروط التالية:

1- المرتبة الرابعة «وظيفة واحدة للرجال».

2- المرتبة الخامسة «وظيفة واحدة للرجال».

3- المرتبة السادسة «5 وظائف للرجال، 4 وظائف للنساء».

4- المرتبة السابعة «وظيفتان للنساء».

5- المرتبة الثامنة «4 وظائف للنساء».

6- المرتبة التاسعة «4 وظائف للنساء».

كما أشارت إلى أن الوظائف متاحة في المجالات التالية:

– تقنية هندسة الحاسب الآلي.

– إدارة أعمال دولية.

– إدارة مشاريع.

– قانون.

– هندسة برمجيات.

– أساليب كمية.

– نظم معلومات الأمن السيبراني.

– بحوث عمليات.

– علوم إدارية.

– إحصاء.

– التحري الرقمي.

– وتخصصات إدارية أخرى.

ولفتت الوزارة إلى أن آلية التقديم من قبل «المتقدمين، المتقدمات»، كالتالي:

– الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

– يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى «متقدم أو متقدمة» من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

– على كل «متقدم أو متقدمة» اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أواستفسار أوتظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة «للرجال والنساء».

الفئات المستهدفة:

1- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

2- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية «درجة البكالوريوس».

3- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

وتتمثل الشروط والضوابط العامة في التالي:

1- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

2- يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين «الرجال، النساء» على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

3- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة «المتقدمين، المتقدمات» الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها «متقدم أو متقدمة» وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب «متقدم أو متقدمة» من الإعلان نهائيًا «وعليه أوعليها» التقدم للإعلانات القادمة.

ايضاحات عامة:

1- قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج جدارة من خلال «الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة» قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2- البيانات التي يتم إضافتها من قبل «متقدم أو متقدمة» على نموذج جدارة مسئوليتها على «متقدم أو متقدمة» حتى لوأدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3- على كل متقدم أو متقدمة قبل حفظ أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

4- الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل متقدم أو متقدمة إلى جانب عناصر المفاضلة «المؤهل، المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة الاختبار – للوظائف التي تتطلب الاختبار» لها أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقاً من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة.

5- ستقوم وزارة الحج والعمرة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح غدًا الثلاثاء بتاريخ 1441/02/02هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1441/02/06هـ، لافتة إلى أن فترة التقديم مستمرة لمدة 5 أيام خلال الفترات الزمنية المحددة، من خلال الرابط التالي اضغط هنا