شركة زين توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة زين السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي اكتساب المواهب، وأخصائي الخبرة الرقمية).

واشترطت الشركة، في أخصائي اكتساب المواهب (Talent Acquisition Specialist): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

أما لوظيفة أخصائي الخبرة الرقمية (Digital Experience Specialist): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور مُماثل.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/09/30م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 2019/10/06م، من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي اكتساب المواهب (Talent Acquisition Specialist): هنا

2- أخصائي الخبرة الرقمية (Digital Experience Specialist): هنا