إعلان نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للكادر النسائي

الرياض(صدى):

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني مُمثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي برتبة «جندي».

وأوضحت المديرية أن الطلبات، كالتالي:

1- إحضار نموذج موعد المراجعة «يمكن طباعته عند الاستعلام عن نتيجة القبول».

2- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية و2 صورة مكبرة منها.

3- إحضار أصل شهادة الثانوية العامة مع 3 صور مصدقة.

4- إحضار أصل المؤهل العلمي والشهادات والدوارات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع و2 صورة منها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات والدورات التدريبية مصادق عليها من الجهة المشرفة على المعهد، أو الكلية مصدر الشهادة «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – إدارة التعليم».

5- إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

6- إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي والإضافي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

كما أشارت إلى أن يجب الحضور بمبنى المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض لاستكمال إجراءات القبول في الوقت المحدد لكل طالبة، وفي حال التأخر أو عدم الحضور فسيتم إلغاء طلب التقديم على الوظيفة، علمًا أن القبول المبدئي لا يعني قبولًا نهائيًا للوظيفة.

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول يمكن الدخول عبر بوابة

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