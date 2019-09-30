أول صور لـ«سانتا كروز» الجديدة بعد خضوعها للتطوير 4 سنوات
كشفت شركة هيونداي عن اقتراب موعد طرح سيارتها الجديدة المنتظرة سانتا كروز وذلك بعد 4 سنوات من خضوعها للتطوير .
وكانت السيارة قد ظهرت بالفعل عام 2015 بمعرض ديترويت الدولي للسيارات إلا أن هيونداي تعاونت مع شركة كيا منذ ذلك الوقت لإضافة تعديلات مبهرة في نسختها الجديدة .
وتعتبر سانتا كروز مزدوجة الإستخدام ما بين الخصوصي والمهني ومتعددة المهام لسائقها وللركاب ، مع مظهر أنيق يشبه سيارات الدفع الرباعي وإطار رياضي وهيئة أمامية أنيقة .
وأكدت الشركة أن طرح السيارة رسمياً لن يتأخر عن عام 2021 المقبل ، لكنها لم تكشف عن سعرها المتوقع .
اترك تعليقاً