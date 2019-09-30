بعد تحسن حالته الصحية.. ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء المقبل، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي تعرض لإصابة في العضلة الضامة أمام فياريال الثلاثاء الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع، والآن يشعر بتحسن كبير في حالته، وإذا واصل التحسن فسيدخل في قائمة المدرب إرنستو فالفيردي للمباراة المرتقبة أمام متصدر الكالتشيو.

ويتوقع أن يلعب ميسي كأساسي أو على دكة البدلاء، وفقاً لما سيراه فالفيردي، كنا غاب ميسي مجدداً عن برشلونة أمام خيتافي، في اللقاء الذي فاز به البرسا 2-0، ليضع حداً لسلسلة نتائجه السلبية خارج الديار.