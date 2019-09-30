استطلاع: 86% من القرّاء يريدون إعادة النظر في اختبارات قياس

نايف السالم(صدى):

أجرت صحيفة صدى الإلكترونية، استطلاعًا لرأي القرّاء حول الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس ” قياس ” .

وأظهرت النتائج، أن ٣٩٧ من أصوات القراء أكدت أنها مع إعادة النظر في اختبارات مركز قياس، وذلك بمعدل ٨٦٪ من مجموع المشاركين في الاستطلاع، فيما قال ٦٧ قارئ بنسبة ١٤٪ أنهم ضد إعادة النظر بها.