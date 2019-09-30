استطلاع: 86% من القرّاء يريدون إعادة النظر في اختبارات قياس
أجرت صحيفة صدى الإلكترونية، استطلاعًا لرأي القرّاء حول الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس ” قياس ” .
وأظهرت النتائج، أن ٣٩٧ من أصوات القراء أكدت أنها مع إعادة النظر في اختبارات مركز قياس، وذلك بمعدل ٨٦٪ من مجموع المشاركين في الاستطلاع، فيما قال ٦٧ قارئ بنسبة ١٤٪ أنهم ضد إعادة النظر بها.
الواقع[ عدد التعليقات: 7306 ] نشر منذ 22 ساعة
لانعلم فائدة مدارسنا وجامعتنا مع قياس الذي سوف يفقدنا كثير من مواهب الشباب العملية القيادية ليس كل من يتجاوز هذا الاختبار لديه مواهب القيادة لقد تحول الكثير من يمتلكون هذه الصفة إلى أعمال اعداد الشاي والقهوة وباعة خضار او إلى رصيف البطالة قياس أصبح حاجز بين الوظيفة وحلم المستقبل في هذه الاجيال والدليل ان لدينا عدت أمثلة في المجتمع لم يمر على قياس يوما ويعتبرون نموذج في تقلد المناصب والادارة والنجاح بعضهم لازال حي بيننا ومنهم من انتقل الى رحمة الله