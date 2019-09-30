فيديو مثير لإحتفال أب بعودة أبنائه من المدرسة بطريقة مدهشة
في مشهد عفوي طريف ، فاجأ أب أبناءه بإرتداء دمية منتفخة لوحيد القرن منتظراً إياهم مع عودة الحافلة المدرسية ليخلق موقف طفولي رائع تعبيراً عن حبه لهم .
وانتظر الأب الطفولي الأبناء لمدة 25 دقيقة بولاية فيرجينيا غير عابئً بإرتفاع درجة الحرارة وتصببه عرقاً بسبب الدمية البلاستيكية .
وأظهر مقطع فيديو رد فعل الأطفال بعدما هبطوا من الحافلة ، ولكنهما تعرفا عليه حتى لكم أحدهما الدمية تندراً وواصل الجميع الضحك مع سقوط الأب .
وبينما سأله طفله “هل تشعر بالحر ” ، قال له نعم ولكنكم تستحقون العناء .. في رد أثار الإعجاب والإشادة به .
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9128 ] نشر منذ يوم واحد
بناء الثقه والقرب من الابناء والشعور بهم ومشاركتهم همومهم وافراحهم كأب وصديق واخ -له دور كبير في بناء الشخصيه-وكلما كنت قريب منهم بقدر ذلك يبتعد عنهم اصدقاء السوء-والعكس صحيح-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 18 ساعة
ممتاز ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29096 ] نشر منذ 9 ساعات
استقبال رائع