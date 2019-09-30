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بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل أسرة الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله
جدة(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، أسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – .
وأثنى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على إخلاص اللواء عبد العزيز الفغم – رحمه الله – وتفانيه في خدمة وطنه.

فيما عبر والد وأخوان وإبنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على مواساته لهم في الفقيد – رحمه الله -.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 16 ساعة

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ، ورحم الله الفقيد الفغم رمة واسعه .. آمين ,,

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