وظيفة شاغرة في شركة غازكو بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس، للعمل بمحطة الرياض، بمسمى (مُدير وحدة الأمن الصناعي).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة جامعية في تخصص مناسب أودبلوم مناسب وخبرة في نفس المجال، والمعرفة المهنية الجيدة بأسس وأنظمة الأمن الصناعي، القدرة على التوجيه والمتابعة، القدرة على الاتصال والتفاعل مع الاخرين، الإلمام باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2019/09/30م وينتهي بعد 7 أيام، من خلال الرابط التالي: هنا