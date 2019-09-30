بالفيديو.. والد قاتل «الفغم» يواسي عائلة الشهيد ويشاركهم صلاة الجنازة

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو حضور الدكتور مشعل آل علي، والد ” قاتل ” اللواء عبدالعزيز الفغم، صلاة الجنازة ومشاركة أسرة وذوي الفقيد الصلاة والعزاء والمواساة.

ورصد الفيديو لحظة مواساة الدكتور آل علي لـ ” والد ” اللواء ” الفغم ” – رحمه الله – .

وحاز الفيديو الذي التقطه الإعلامي محمد الشقاء على ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت هذه اللحظات مدى التكاتف والتلاحم بين أبناء الوطن في السراء والضراء.